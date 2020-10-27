Вода будет чище: на острове Голодном строители монтируют воздуходувную станцию очистки

Строители возвели несколько металлоконструкций каркаса воздуходувной станции. Фото: администрация Волгограда.

На острове Голодном в Волгограде продолжается возведение комплекса очистки сточных вод. Подрядная организация приступила к возведению корпуса воздуходувной станции. Это один из главных элементов нового комплекса биологической очистки, который строится на отрезанной от большой земли части города. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, станция будет подавать в специальные бассейны-аэротенки воздух, необходимый для жизнедеятельности активного ила. Образованные внутри сооружения микроорганизмы будут очищать сточные воды от загрязнений. После аэротенков вода будет отстаиваться, фильтроваться и дезинфицироваться на станции ультрафиолетового обеззараживания, которая уже введена в эксплуатацию.

Сейчас подрядчик смонтировал два модуля энергообеспечения будущей воздуходувной станции, подготовил котлованы и уложил около 20 тысяч квадратных метров полимерной геомембраны на месте будущих аэротенков. Площадь будущего сооружения составит 450 квадратных метров, а высота - 11 метров. Вес стального каркаса станции - 80 тонн. Объемы впечатляют.

Отметим, водоочистительный комплекс на острове Голодном строители возводят в два этапа. На текущем первом рабочие трудятся над блоком биологической очистки. Далее им предстоит построить здание дисковой фильтрации и илоуплотнителей. Когда все работы будут готовы, комплекс позволит эффективнее и, что самое главное, экологичнее очищать сточные воды.