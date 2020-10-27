За экстремистскую надпись на танке волгоградец получил полтора года срока

Полтора года лишения свободы, правда, условно, получил молодой волгоградец, осквернивший памятник защитникам Сталинграда. Такое решение сегодня, 27 октября 2020 года, вынес суд Краснооктябрьского района Волгограда.

Это произошло в июне 2018-го. Прямо накануне скорбной даты – 22 июня – парень, взяв баллончик с краской, сделал несколько надписей на постаменте башни танка, который является частью памятника «Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 годах».

«Изображения и надписи содержали призывы к осуществлению экстремисткой деятельности», - отмечено на заседании суда.

За поиски «экстремиста» взялись сотрудники регионального УФСБ. Нашли виновника быстро. Им оказался волгоградец Денис Неустроев.

- Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый не признал, - отмечают в пресс-службе суда.

Однако, суд признал его виновным. Кроме условного срока, парню также запретили в течение 2 лет заниматься администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - добавляют в объединенной пресс-службе волгоградских судов.