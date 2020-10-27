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За экстремистскую надпись на танке волгоградец получил полтора года срока

Молодой человек краской расписал памятник защитникам Сталинграда
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Полтора года лишения свободы, правда, условно, получил молодой волгоградец, осквернивший памятник защитникам Сталинграда. Такое решение сегодня, 27 октября 2020 года, вынес суд Краснооктябрьского района Волгограда.

Это произошло в июне 2018-го. Прямо накануне скорбной даты – 22 июня – парень, взяв баллончик с краской, сделал несколько надписей на постаменте башни танка, который является частью памятника «Передний край обороны Сталинграда в 1942-1943 годах».

«Изображения и надписи содержали призывы к осуществлению экстремисткой деятельности», - отмечено на заседании суда.

За поиски «экстремиста» взялись сотрудники регионального УФСБ. Нашли виновника быстро. Им оказался волгоградец Денис Неустроев.

- Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый не признал, - отмечают в пресс-службе суда.

Однако, суд признал его виновным. Кроме условного срока, парню также запретили в течение 2 лет заниматься администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - добавляют в объединенной пресс-службе волгоградских судов.

Криминал