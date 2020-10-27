Болельщикам приготовиться: 28 октября поступят в продажу билеты на матч Ротор - ЦСКА

Фото: СК "Ротор"

В 13-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» примет московский ЦСКА. После неожиданной и долгожданной победы над «Локомотивом» в прошлом туре волгоградские болельщики готовы идти на стадион и поддерживать сине-голубых. Тем более ближайший соперник очень мощный. Поклонники «Ротора» уже в ожидании момента, когда в продажу поступят билеты на матч. На сайте kassir.ru билеты появятся в среду, 28 октября. Чтобы избежать наплыва любителей футбола на сайт, клуб и билетный оператор уже по традиции не объявляют время старта продаж. Матч с ЦСКА попадает под категорию «топ». Цены на билеты составят от 150 до 2250 рублей.

Добавим, «Ротор» и ЦСКА сыграют между собой на «Волгоград Арене» 1 ноября в 17.30 по местному времени. Сине-голубые занимают в турнирной таблице 15-е место, «армейцы» идут на второй строчке.