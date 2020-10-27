Динамо на карантине: еще одну волгоградскую команду подкосил коронавирус

Фото: ГК "Динамо-Синара"

Коронавирус продолжает поражать все большее число людей. Не остаются в стороне от пандемии спортсмены. Уже четвертый волгоградский клуб оказался во власти ковида. Опасный вирус подхватили члены женского гандбольного «Динамо-Синары». Выявлено несколько положительных тестов у игроков и тренеров команды. Накануне, 26 октября, волгоградки должны были провести матч чемпионата России со «Ставропольем». Однако встреча была перенесена на неопределенный срок. «Динамо» ушли на двухнедельный карантин. С большой долей вероятности, изменятся даты проведения игр дублирующих коллективов волгоградского клуба, так как ряд игроков привлекаются и в основную команду. Ближайшие матчи дубля «Динамо» намечены на 2 и 6 ноября.

- Из-за серьезной загруженности волгоградских медицинских учреждений, отвечающих за тестирование граждан на коронавирус, юношеские динамовские команды вряд ли вовремя успеют пройти все необходимые процедуры и получить результаты, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Динамо-Синары».

Напомним, ранее коронавирус был выявлен у футболистов и персонала в «Роторе», гандболистов «Каустика». В прошлую пятницу, 23 октября, из-за выявленных случаев COVID-19 отменилось участие ватерполистов волгоградского «Спартака» в Финале четырех Кубка России.