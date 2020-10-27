Под Волгоградом разгребают дубовскую свалку

Горы мусора вывезут на полигон. Фото: АВО

Под Волгоградом начали разгребать очередную свалку. На этот раз – неподалеку от города Дубовки. До конца этого года должны полностью очистить от мусора участок площадью 9,3 гектара. Средства на это выделили по программе «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Дубовская свалка стала 22-й в регионе, которая вошла в этот проект.

Как сообщили в облкомприроды, на первом этапе на полигон отправится порядка 165 тысяч кубов накопившегося на дубовской свалке мусора. Все это хранится здесь без какой-либо изоляции и постоянно горит. Когда расчистка территории завершится, начнется следующий этап - рекультивация земли. На месте горы мусора высадят дубы, клены и сосны. Их не оставят без присмотра. Три года за деревьями будут ухаживать, чтобы быть уверенными в том, что они вырастут.