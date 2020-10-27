«Не вызывайте скорую, если…»: врач неотложки обратилась с призывом к волгоградцам

Скрин видеообращения в инстаграме.

Пандемия коронавируса в разгаре, врачи неотложки Волгограда сегодня буквально падают от усталости. За сутки в областном центре фиксируют от 2500 до 3000 вызовов «скорой помощи». Успеть ко всем пациентам за отведенные некогда регламентом 20 минут, медики не успевают физически. На днях врач «скорой» не выдержала и записала видеообращение к волгоградцам, в котором она умоляет не вызывать неотложку по пустякам и дать им возможность спасать тех, кто реально на грани жизни и смерти.

«Дорогие наши пациенты, мы вас любим и переживаем за вас! Мы стараемся помочь каждому, кому действительно нужна экстренная помощь. Но вы поймите, прежде всего, мы помчимся к тому, кому угрожает реальная опасность. Давайте уважать друг друга!

Большая просьба: не надо вызывать скорую помощь, если:

- вы болеете первые сутки,

- у вас температура ниже 38,5

или на всякий случай провериться!

Дайте нам возможность помочь тем ,кому мы реально нужнее!» - в сердцах говорит девушка на камеру, обращаясь к горожанам.

А также напоминает, что «скорая» не берут мазки на коронавирус, не делают рентген и КТ. За диагностикой обращайтесь в поликлинику по месту жительства.