Спустя пять лет в Краснослободске сдали долгострой

Фото: пресс-служба областной администрации.

Наконец, многоэтажку в ЖК «Изумрудный город» по улице Чулкова в Краснослободске сдали. Строительство МКД началось еще в 2015 году, но застройщик и не думал возводить дом. Компанию привлекли к уголовной ответственности. Напомним, директор фирмы украл у дольщиков почти десять миллионов рублей, за что получил 3,5 года условно.

В итоге объект внесли в реестр проблемных домов. Лишь спустя пять лет дольщики смогут отметить новоселье. Остались и свободные квартиры.

- В целях финансирования работ АО ВАИЖК и Волгоградским фондом жилья и ипотеки были выкуплены свободные квартиры для дальнейшей передачи отдельным категориям граждан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Благодаря вмешательству правоохранительных органов и властей, всего в ЖК достроили шесть объектов, квартиры получили 65 семей.