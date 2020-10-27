Ищут лекарства: число звонков в волгоградские аптеки увеличилось на 78%

В последнюю неделю волгоградцы буквально атакуют аптеки в поисках лекарств для лечения коронавирусной инфекции. Фармацевты уже с ног валятся от потока покупателей и от звонков. Аналитики портала 2ГИС говорят, в Волгограде количество звонков в аптеки выросло за неделю на 78%, и почти сравнялось с ажиотажем, который был зафиксирован в начале апреля сего года.

Впрочем, такая ситуация сейчас не только в Волгограде. По данным 2ГИС, эксперты которого проанализировали обстановку в 15 городах-миллионниках, кроме Волгограда наибольший прирост звонков в аптеки отмечен также в Новосибирске (на 151%), Омске (на 131%), Воронеже (на 95%) иСамаре (на 80%).

Ищут, конечно же, препараты, входящие в список рекомендованных для лечения ковида – противовирусные, антикоагулянты, антибиотики, иммуномодуляторы.

Также эксперты поискового портала зафиксировали рост количества поисков аптек на картах и построений маршрутов к ним.