Облздрав проверит госпиталь Волгограда, на пороге которого скончался тяжелобольной дедушка

Фото с сайта волгоградского госпиталя ветеранов.

Чиновники из волгоградского облздрава пообещали разобраться все всех подробностях смерти 87-летнего старика, который скончался на ступенях Волгоградского госпиталя ветеранов.

- Комитет здравоохранения проводит проверку всех обстоятельств. Итоги разбирательства будут сообщены дополнительно, - прокомментировали в администрации региона ЧП с ветераном.

Началась эта жуткая история с 21 октября, когда дедушку с признаками коронавируса (двухсторонней пневмонией) поместили в госпиталь ветеранов. Мужчина ко всему прочему страдал еще и психическим расстройством после перенесенного ранее инсульта. Спустя пять дней после госпитализации, дочь ветерана узнала, что отцу стало хуже, но в реанимацию его не переводят, а вместо этого собираются перевезти в «ковидную психушку». Женщина примчалась в госпиталь, когда отца на инвалидной коляске уже подготовили к перевозке. Как рас в этот момент, прямо на пороге медучреждения, дедушке стало плохо и сердце остановилось.

Видео, где женщина с плачем и криками умоляет оказать помощь ее отцу, облетело соцсети. Главврач госпиталя уверяет, что пенсионера еще час пытались реанимировать, но не смогли.

Кто прав, а кто виноват в этой смерти, решат эксперты.