Волгоградстат: яйца и молоко подешевели, но мясо подорожало

Волгоградстат отчитался о ценах на продукцию фермеров с января по сентябрь 2020 года. Речь о мясе, молоке, яйцах. Как бы не жаловались обыватели, что с каждым месяцем траты на продукты растут, хотя в корзине самые необходимые и привычные товары, эксперты утверждают, что ценник снижается.

- За указанный период цены сельхозпроизводителей Волгоградской области на продукцию животноводства снизились в среднем на 4,2%, - прокомментировали «КП-Волгоград» в ведомстве.

Так, яйца подешевели аж на 25% (за одну штуку на рубль платим меньше), мясо птицы упало в цене на 4% (теперь 1 килограмм курицы дешевле на 2,7 рубля), молоко – на 2% (разница 53 копейки). Но при этом цена на свинину и говядину выросла (8 и 5% соответственно).

Если сравнивать регионы ЮФО, то в Волгоградской области самые доступные цены на молоко, свинину, яйца, мясо коз и овец, а также птицу.