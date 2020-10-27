Под Волгоградом месяц ищут женщину со шрамами на животе

Людмила Федосеева пропала с 13 по 20 сентября, с тех пор о ней ничего не известно. Фото СУ СК по Волгоградской области.

Полиция и волонтеры Волгоградской области разыскивают 47-летнюю жительницу Иловлинского района Людмила Федосееву. Точнее, они пытаются найти хоть какие-то зацепки, которые бы пролили свет на ее исчезновение. Уже больше месяца прошло с момента ее пропажи, а следов не нашли.

Точной даты, когда женщина исчезла, нет. Следователи Иловлинского райотдела СУ СК по региону, которые ведут расследование этого дела, говорят период пропажи – с 13 по 20 сентября. Примерно в эти дни волгоградка покинула свое место жительства: ушла в неизвестном направлении и больше ее никто не видел.

Проживала она в хуторе Ширяевский Иловлинского района.

Приметы пропавшей женщины: на вид 55 лет, рост 175 сантиметров, волосы светло-русые короткая стрижка.

Особые приметы: шрамы на животе.

- Если вы располагаете какими-либо сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания Людмилы Федосеевой, просьба сообщить эту информацию по телефонам: (84467)5-20-71, 8-937-531-51-45 или «02», - обращаются с призывом о помощи следователи.