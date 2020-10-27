Волгоградцам с ОРВИ начнут делать экспресс-тесты на коронавирус

Результат экспресс-теста на ковид готов в течение получаса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградскую область поступили экспресс-тесты на коронавирус. Сейчас их распределяют по медицинским учреждениям региона и вскоре запустят в работу. Об этом сегодня, 27 октября, на брифинге рассказал глава волгоградского облздрава Анатолий Себелев.

Сразу отметим, что это несколько иное тестирование – это исследование на наличие антигена коронавируса. Главное его отличие – быстрота: результат готов в течение получаса.

- Экспресс-диагностика на ковид-антиген будет использована для больных с ОРВИ, которые лечатся в амбулаторных условиях. Тариф утвержден в системе ОМС, - отметил Себелев.

Другими словами, делать этот экспресс-тест будут бесплатно по медицинскому полису. Диагностировать будут всех, у кого имеется стойкое подозрение на коронавирус, но нет показаний для госпитализации.

- Что касается стационаров, они могут приобретать эти экспресс-тесты за счет средств, поступающих к ним по системе ОМС и также внедрять этот метод в своих медучреждениях, - говорит глава облздрава.