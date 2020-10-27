Дешевые полеты из Волгограда в московский аэропорт Жуковский отменили

Не прошло и месяца с того момента, как компания «Уральские авиалинии» запустила полеты в аэропорт Москвы из Волгограда (и еще семи городов России) по супернизкой цене – за 499 рублей, и вдруг сегодня эти перелеты отменила.

«Мы приносим свои извинения за отмену рейсов», - гласит сообщение на сайте авиакомпании. И далее перечень из девяти авиарейсов, которые были запланированы с период с 26 октября по 24 декабря 2020 года. Компания отменила все полеты в аэропорт Жуковский из всех восьми городов (на которых действовали акционные предложения).

«Если вы купили билеты на сайте нашей авиакомпании, в мобильном приложении или в call-центре, вам деньги вернут автоматически на карту, с которой была произведена оплата. Сделают это в течение 5-20 дней. Если же вы купили билеты на эти рейсы в агентстве, вам необходимо туда и обратиться для оформления вынужденного возврата денег», - поясняют в авиакомпании.

Напомним, авиакомпания предлагала пассажирам билеты по 499 рублей на рейсы из Москвы в Воронеж, Архангельск, Пермь, Казань, Нижневартовск, Санкт-Петербург, Тюмень и Волгоград.