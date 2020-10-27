Прокуратура Волгограда помогла инвалиду получить дорогие препараты

Ворошиловский районный суд Волгограда по инициативе прокуратуры Центрального района отстоял права 67-летнего инвалида второй группы на бесплатное обеспечение жизненно важного препарата, одна упаковка которого стоит 30 тысяч рублей. Сначала мужчине отказали в получении нужного лекарства, но из-за сердечного заболевания ему регулярно требовалось лечение. Пенсии, разумеется, не хватало на дорогостоящую покупку.

- С учетом имеющегося диагноза пациенту назначен препарат, который в общей терапии помогает облегчить состояние больного, влияет на продолжительность жизни. Однако ему было отказано, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Лишь после вмешательства надзорного ведомства, на проблему обратили внимание. По итогам судебных тяжб комитет здравоохранения Волгоградской области все же обеспечит волгоградца нужными лекарствами в полном объеме.