Вылетел с дороги: под Волгоградом скончался водитель фуры

Опытный водитель не справился с управлением. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки на трассах Волгоградской области произошло пять серьезных аварий, в которых пострадали и погибли люди. Самая крупная - на танцующем мосту, там погиб мотоциклист. Еще одну из них устроил 61-летний мужчина за рулем «МАЗа», который ехал по трассе автодороге «Михайловка – Серафимович» около часа дня 26 октября.

Пока неясно, что именно случилось, но опытный водитель вдруг потерял управление над фурой. Та выехала на обочину, затем вылетела в кювет.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в больнице, 45-летний пассажир госпитализирован, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что лишь за дежурные сутки сотрудники ГИБДД поймали 18 нетрезвых водителей, выявили в общей сложности 687 нарушений правил дорожного движения. По всем фактам приняты меры реагирования.