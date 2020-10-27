Банк УРАЛСИБ разработал новый уровень защиты для бизнес-карт

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Новый сервис от банка УРАЛСИБ (ПАО) сделает бизнес-карты более надежными. Для этого запущена опция установки ПИН-кода. Чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо позвонить в контакт-центр Банка с использованием интерактивного голосового меню. После установки ПИН-кода доступ третьих лиц к бизнес-карте станет невозможен.

Сервис достаточно прост и не требует от клиента значительных усилий. Для смены ПИН-кода нужно лишь позвонить с мобильного телефона, указанного при оформлении карты, на номер 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) и воспользоваться подсказками интерактивного голосового меню. Для подтверждения своего номера телефона необходимо в тональном режиме на клавиатуре телефона ввести цифры серии и номера паспорта, а затем установить ПИН-код. В течение 5 минут из Банка поступит СМС об успешной установке ПИН-кода.

Подробную информацию о сервисе, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»