Волгоградцев предупредили о грядущих заморозках до минус 4 градусов

Одевайтесь потеплее - идут холода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осень в этом году долго радовала волгоградцев теплом и ясным солнышком, но пора и честь знать – на дворе конец октября и постепенно столбик термометра начинает опускаться вниз. Вот, уже сегодня к ночи, 27 октября, синоптики прогнозируют в Волгоградской области похолодание и даже заморозки. Правда, не везде, а местами.

Так, во данным Волгоградского Гидрометцентра, во вторник, 27 октября, в регионе усилится ветер – порывы будут достигать 12-14 метров в секунду, а температура воздуха к ночи опустится до +1...+6 градусов. В отдельных северных и восточных районах ожидаются заморозки до -4 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +7...+12º.

Непосредственно в Волгограде заморозков еще не предвидется, но ночью тоже значительно похолодает – до +1...+3 градуса.

Дождей пока не прогнозируют. В ближайшие дни будет солнечно. Но одеваться все равно надо уже потеплее.