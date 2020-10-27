Волгоградские предприятия в 1,7 раза увеличили долги по зарплате

Только в октябре долги по зарплате увеличились на 65%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Коронавирус тяжело сказался на благосостоянии волгоградцев: многие остались без работы, да и тем, кто работает, часто не выплачивают зарплату. К сожалению, в последние месяцы ситуация в этом плане усугубилась. По данным Волгоградстата, в этом году сумма общей задолженности волгорадских работодателей перед своими работниками увеличилась в 1,7 раза. На данный момент, к 27 октября 2020 года, она уже составляет 74,8 миллиона рублей. И это худший показатель во всем Южном федеральном округе.

Для сравнения, по данным, которые предоставляет Росстат, задолженность по зарплате в Ростовской области составляет 51,6 миллиона, в Астраханской – 23 миллиона, в Краснодарском крае – 37,1 миллиона. Что пугает: долги резко начали расти именно осенью 2020-го. Так, в Волгоградской области только за последний месяц сумма задолженностей по зарплате увеличилась на 65,8%.

Стремительно сейчас нарастают долги на обрабатывающих производствах Волгоградской области: за год их задолженность по зарплате работникам выросла в 1,6 раза. На 100% увеличились и долги в строительных организациях региона. Только в этих отраслях официально числится 818 человек, которым задолжали работодатели.