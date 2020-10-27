Для волгоградцев из поселка Вишневая Балка ремонтируют дорогу

Фото: пресс-служба мэрии.

Активные дорожные работы ведутся по всему Волгограду: в планах до конца года привести в порядок около сорока дорог. Одна из них – улица Коммунаров в Краснооктябрьском районе города-героя. Дорожное полотно давно покрылось ямами, а жители поселка Веселая Балка, для которых этот проезд является единственным, наконец, смогут с комфортом выезжать из частого сектора.

Отметим, что площадь ремонтируемой проезжей части – более 5,5 тысяч квадратных метров. Дорожники уже сняли старое полотно, готовятся к укладке двух слоев – выравнивающего и финишного. Но перед этим им предстоит полностью восстановить тротуары общей площадью 1,5 тысяч квадратов.

- В ближайшие дни, после проведения подготовительных работ, начнется следующий этап обновления – формирование нового двухслойного покрытия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Для автомобилистов на участке организовали реверсивное движение. Добавим, все работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».