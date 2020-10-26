Болельщики Ротора признали Фламариона лучшим игроком победного матча с Локомотивом

Фото: Российская премьер-лига

Наконец-то болельщики «Ротора» выбирали лучшего игрока команды в победном матче. Сине-голубые в 12-м туре Российской премьер-лиги на выезде одолели «Локомотив» со счетом 2:1. Поэтому поклонники волгоградцев в приподнятом настроении голосовали в социальных сетях в выборе лучшего футболиста. Больше всего голосов было отдано за нападающего Джовино Фламариона. В пользу него сделали выбор 37% болельщиков. И неспроста. Бразильский форвард забил мяч в ворота «Локомотива» и отдал голевую передачу. Кстати, Фламарион бвл признан лучшим игроком матча и премьер-лигой. На втором месте в опросе болельщиков «Ротора» расположился автор второго гола Андрес Понсе, забивший сразу после выхода на замену. За венесуэльца проголосовали 21% респондентов. Замкнул тройку лучших игроков защитник Олег Кожемякин, набравший 17% голосов.

Благодаря победе над «Локомотивом» «Ротор» одержал первую победу в сезоне, которая стала дебютной спустя 16 лет в РПЛ. В следующем туре сине-голубые на «Волгоград Арене» 1 ноября примут ЦСКА.