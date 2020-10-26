Школа, поликлиника, детская филармония: где отключат свет в Волгограде 27 октября

Электроэнергия в дома волгоградцев вернется до наступления темноты Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Энергетики Волгограда продолжают проводить профилактические и ремонтные работы на оборудовании. А это требует отключение электроэнергии. Во вторник, 27 октября, специалисты будут готовить линии к зиме в пяти районах города. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации «Россети-Юг», без света останутся жители Тракторозаводского, Советского, Центрального, Кировского и Красноармейского районов. На несколько часов будут обесточены и некоторые социальные объекты.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 16.00 без света останутся жители улицы Щепкина, 23, 25, 26, 26а, 26б; улицы Могилевича, 12-48 (четная сторона), 27-43 (нечетная сторона), 41а; переулка Памирского, 2, 9, 11; переулка Ногина, 18, 15-23 (нечетная сторона), 24; улицы Янтарной, 47, 49; улицы Дегтярева, 17, 21, 23; улицы Дзержинского, 16-22 (четная сторона); улицы Шурухина, 32. С 13.00 до 17.00 профилактические работы потребуют отключения электроэнергии на улице Серова, 46-52; улице Кварцевой, 31, 33-39; улице Кастерина, 21; улице Апатитовой, 31-41 (нечетная сторона); переулке Гидростроевском, 4. С 8.00 до 17.00 обесточенным останется нежилое здание по адресу Гули Королевой, 4а.

В Центральном районе энергетики оставят без электричества не только жилые дома, но и социальные объекты. С 13.00 до 15.00 света не будет в поликлинике №3, находящейся на Комсомольской, 10б. А с 10.00 до 12.00 специалисты обесточат Волгоградскую областную детскую филармонии на Пархоменко, 2. Без электроэнергии в центре города время будут проводить жители домов на Мира, 20 - с 13.00 до 15.00 - и Пархоменко, 3 – с 10.00 до 12.00.

Всего два дома будут без электричества в Красноармейском районе. С 11.00 до 18.00 без работы будут простаивать электроприборы в домах №4 и №6 на улице Арсеньева.

С 9.00 до 17.00 специалисты ресурсоснабжающей организации отключат свет в Кировском районе на улице Красноозерной, 45-55 (нечетная сторона), 58-66 (четная сторона); улице Катальповой, 49, 50; улице Бытовой, 1-25 (нечетная сторона), 2а-26 (четная сторона); улице Сокольниковской, 2-25.

В Советском районе с 9.00 до 12.00 не будет света в школе №55 на улице Добрушина, 1. Без света останется и частный сектор на улице Джамбулы Джабаева, 2/3, 2/5, 2/11-2/19, 2/23-2/29, 2/37, 2/39, 2/49, 2/53-2/61, 2/162.