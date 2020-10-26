Волгоградские ученые работают над созданием лекарства для переболевших коронавирусом

Разрабатываемое лекарство будет предназначаться для реабилитации после перенесенного коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус очень коварен и оставляет серьезные последствия в организме людей, которые подхватили тяжелую болезнь. До сих нет препаратов, которые были специально созданы для лечения COVID-19. А ведь пациенты, которые перенесли ковид в любых формах, должны проходить реабилитацию. Бесследно для здоровья он не проходит. К разработке лекарств для переболевших коронавирусом приступили ученые Волгоградского государственного медицинского университета. Специалисты будут трудиться в рамках научно-исследовательской работы «Медицинская химия в создании лекарств нового поколения для лечения социально-значимых заболеваний». Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе медуниверситета, в рамках проекта кафедра фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ совместно с Научным центром инновационных лекарственных средств будет вести поиск препаратов, которые влияют на отдаленные последствия COVID-19. На базе вуза уже созданы несколько групп ученых.

- Это группа биоинформатики, группа по изучению тромбогенных осложнений, по изучению последствий вирусной интоксикации (сепсиса), по изучению цитотоксичности, изучению влияния новых веществ на морфологические показатели и группа синтеза инновационных лекарственных средств, - приводит слова ответственного исполнителя научно-исследовательской работы от Волгоградского медицинского университета, профессора Вадима Косолапова пресс-служба вуза.

Ученые будут искать необходимые препараты для реабилитации людей, переболевших коронавирусом, в течение трех лет.