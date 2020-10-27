Продавать больше конкурентов научит УРАЛСИБ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ (ПАО) приглашает всех желающих получить навыки эффективных продаж на мастер-классе «Как продавать больше чем конкуренты без скидок и адского демпинга». «Университете бизнеса УРАЛСИБ» проведет занятие 3 ноября в 14 часов по московскому времени.

Для участия в мастер-классе необходимо пройти электронную регистрацию. После этого на e-mail слушателя вебинара придет ссылка на трансляцию.

В роли преподавателя выступит эксперт по построению отделов продаж, основатель консалтинговой компании PRO Бизнес, президент Ассоциации Спикеров Санкт-Петербурга Татьяна Винокурова.

- На онлайн мастер-классе мы обсудим, как продавать дороже конкурентов, как презентовать товары и услуги, чтобы клиент покупал, а также рассмотрим методы презентации цены, сравним такие параметры как цена и ценность, - сообщила Татьяна Винокурова.

Для закрепления полученных знаний слушатели построят чек-лист анализа конкурентов.

Напомним, обучающий проект «Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ» создан для того, чтобы помочь начинающим и опытным предпринимателям получить знания для старта и развития собственного дела. Онлайн-уроки проводят опытные преподаватели и успешные бизнесмены.

Записи предыдущих вебинаров можно посмотреть в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»