Законно ли потратили 3,4 миллиона на новый бренд Волгоградской области, скажет областной комитет финансов

Фото с сайта brending-volobl.ru

История с новым брендом Волгоградской области продолжает будоражить местную общественность. Мягко говоря, многие удивились, что наш регион в России должен ассоциироваться с латинской буквой «V». И это еще полбеды. Ошарашила волгоградцев сумма, которая была потрачена на разработку нового бренда – 3,4 миллиона рублей. Один из местных жителей, личность которого не разглашается, обратился в волгоградское Управление Федеральной антимонопольной службы с целью разобраться в законности проведенное госзакупки. Антимонопольщики провели внеплановую проверку, по итогам которой никаких нарушений найдено не было. По информации «Комсомолки» со ссылкой на решение УФАС, на официальном сайте госзакупок были опубликованы извещение и документация о проведении открытого конкурса в электронной форме. Цена контракта составляла 3 миллиона 400 тысяч рублей. На участие в аукционе была подана только одна заявка. В итоге контракт был заключен с ООО «Красава Про». Эта компания и сделала новый бренд региона с букой «V».

Теперь обращение волгоградца рассмотрит областная администрация. УФАС передало заявление в комитет финансов Волгоградской области для рассмотрения в соответствии с компетенцией.