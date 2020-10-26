Родители отобрали смартфон: под Волгоградом пятиклашка сбежал из дома

Со всеми проводится профилактическая беседа Фото: Евгения ГУСЕВА

25 октября поздно вечером жительница Урюпинска обратилась в отдел местной полиции с заявлением о пропаже ее 11-летнего сына. По словам матери, пятиклассник ушел из дома в обед. Его пытались найти самостоятельно, но поиски ни к чему не привели. По тревоге подняли весь личный состав отдела МВД России «Урюпинский».

- К поиску школьника были подключены кинологи со служебными собаками, а также казаки, местные жители и волонтеры. Были тщательно обследованы вся прилегающая территория, прибрежная зона реки Хопер, два хутора, заброшенные здания, турбазы, лесополосы, опрошены соседи и одноклассники мальчика, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Но тщетно: мальчика не могли отыскать почти сутки. Лишь после обеда 26 октября один из стражей порядка увидел похожего ребенка, который перелазил через забор одного из домов. Выяснилось, что пятиклассник просто обиделся на родителей, которые отобрали у него телефон. Так он решил их наказать. Со всеми проводится профилактическая беседа.