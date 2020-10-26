В Волгограде матери не платили детское пособие из-за отсутствия гражданства РФ

28-летняя молодая мама, проживающая в Волгограде уже пять лет, не имела гражданства и, соответственно, не получала пособия на своего новорожденного малыша в рамках федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». В соцзащите ей отказали в выплатах, тогда женщина пошла в районную прокуратуру, чтобы отстоять свои права.

Учитывая тот факт, что молодая мать все годы проживания в городе-герое работала, прокуратура подала иск в Центральный районный суд с требованием восстановить справедливость.

- Прокуратурой в интересах матери и несовершеннолетнего ребенка предъявлено заявление об установлении юридического факта их постоянного проживания на территории региона, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Служитель Фемиды встал на сторону мамы и малыша. Сейчас они получают положенные пособия в полном объеме.