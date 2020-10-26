В Волгограде снова рекорд по приросту коронавирусных больных – плюс 94 новых случая

Почти двести заболевших новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области – такова статистика на 26 октября 2020 года. Ковид подтвердили у 94 жителей Волгограда, в Волжском стало больше на 17 пациентов. В эти сутки рекордный прирост не только в областном центре, но и по всему региону - COVID-19 обнаружили сразу в 26 районах региона.

Карта распространения коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Камышинском и Котельниковском, по всей вероятности, нашли очаги: по 18 и 15 зараженных соответственно. Коронавирус стремительно распространяется в Михайловке, Урюпинске, Чернышковском, Светлоярском, Нехавеском, Среднеахтубинском, Палласовском, Ленинском, Кумылженском и Городищенском районах. Тут прирост от 3 до 7 пациентов. По 1-2 заболевших в Суровикино, Быково, Елани, Алексеевском, Жирновском, Новоаннинском, Даниловском, Николаевском, Старополтавском, Ольховском, Октябрьском и Киквидзенском районах.

Всего в регионе свыше 19 тысяч заболевших, почти двести летальных исходов.