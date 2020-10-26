Скандал на выборах в Волгоградской области: на одном из участков нашли недействительные бюллетени

На избирательном участке в Разгуляевке бюллетени были без печати и подписей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В рабочем поселке Городище Волгоградской области состоялись выборы в местную Думу. Кампания не прошла без скандалов. На одном из избирательных участков бюллетени оказались недействительными. Это возмутило одного из зарегистрированных кандидатов. Даже пришлось судиться. В Разгуляевском многомандатном округе №4 с 18 по 24 октября проводились досрочные выборы в Городищенскую городскую Думу. Накануне на избирательном участке №1211 были обнаружены 36 недействительных конвертов. У них отсутствовала печать УИКа и подписи двух членов комиссии. Эти нарушения посчитала существенными кандидат от КПРФ Юлия Гасанова. Она обратилась в суд. На судебном заседании рассматривались 100 предоставленных конвертов, на 16 из них как раз отсутствовали печати и подписи. Еще на 20 документах на месте склейки не было подписей членов УИК, либо подписи были без печати. Это нарушение федерального законодательства. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, суд признал нарушения, которые не дает достоверно определить волеизъявление избирателей и идут против прав кандидата.

Бюллетени досрочных выборов депутатов Городищенской ГорДумы на избирательном участке № 1211 по Разгуляевскому округу № 4 признаны недействительными. Решение Городищенского районного суда может быть обжаловано в течение пяти дней со дня его принятия в окончательной форме.

При этом территориальная избирательная комиссия Городищенского района признала состоявшиеся выборы. Явка была очень низкой – 9,17%. На досрочных выборах депутатов Городищенской ГорДумы замещалось 15 депутатских мест. Большинство голосов получили 10 кандидатов от «Единой России», 2 выигравших депутата будут представлять КПРФ, по одному человеку в Думу прошли от ЛДПР и Справедливой России, а также один самовыдвиженец.