В Волгограде пропал 88-летний мужчина, которому нужна медицинская помощь

Полицейские вместе с волонтерами «Лиза Алерт» разыскивают 88-летнего Ивана Курскова, который 24 октября этого года ушел из дома и не вернулся. Никакой связи с ним нет, поэтому добровольцы распространяют ориентировку на пропавшего в социальных сетях, интернете и по городу. Пенсионер невысокого роста – около 165 сантиметров, он худощавый, с седыми волосами и карими глазами.

Фото "Лиза Алерт"

Как стало известно «КП-Волгоград», Иван Курсков нуждается в медицинской помощи, поэтому очень важно найти его и вернуть родственникам. В день пропажи на исчезнувшем была белая курточка, черная обувь и штаны темно-синего цвета.

Если вы увидите похожего мужчину, можно обратиться в полицию или по контактным номерам, которые указаны на ориентировке волонтеров. Любая помощь будет очень ценна.