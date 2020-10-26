На западе Волгограда 25 октября столкнулись 4 иномарки: в массовом ДТП пострадал один человек

Кадр аварии в Волжском. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В выходные на дорогах, обычно, меньше машин, чем в будни. Однако это не мешает автомобилистам лихачить и подрезать друг друга. В воскресенье, 25 октября, в Волгоградской области случились два дорожно-транспортных происшествия. И в одной, и в другой аварии участвовали по четыре автомобиля. В Дзержинском районе Волгограда в 15.40 на улице Московской 47-летний таксист на «Renault Logan» не справился с управлением и влетел в движущиеся впереди машины. По очереди друг друга собрали «Hyundai Solaris», «Subaru Tribeca» и «Chery Tiggo». Не обошлось без пострадавших. В больницу скорая помощь увезла 41-летнего водителя «Hyundai», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Подобная авария произошла и в Волжском, только паровозиком выстроились припаркованные автомобили. В 10.45 на улице 87-й Гвардейской 48-летний водитель за рулем «Renault Kaptur» не совладал с управлением и влетел в стоящий «Datsun on-DO». «Японец» ударил «Kia Rio», которая вмялась в «Mitsubishi Lancer». Хорошо, что других машин больше не стояло, тогда бы ДТП получилось более массовым. Виновник аварии получил травмы, его забрала «неотложка».