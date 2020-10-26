В Волгограде два армянина платили в аптеках поддельными 5-тысячными купюрам

В Михайловском районном суде Волгоградской области в скором времени рассмотрят уголовное дело в отношении двух граждан Армении - 28-летнего мужчины и 39-летнего сообщника. Их обвиняют в сбыте поддельных купюр в аптеках региона. Преступления были совершены еще в 2016 году, но только недавно удалось поймать и привлечь подозреваемых к ответственности.

- Мужчины приобретали лекарства на незначительные суммы, расплачиваясь поддельными купюрами номиналом 5 тысяч рублей. Всего таким способом им удалось сбыть девять поддельных банкнот, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

После задержания полицейскими, вину свою сообщники не признали, хотя сотрудники ГСУ областного Главка собрали достаточно доказательств их причастности к противозаконным действиям. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчинам грозит по 8 лет тюрьмы.