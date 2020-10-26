Для слива дождевых вод на улице Авиаторской в Волгограде сделали обочины с уклоном

Фото: пресс-служба администрации Волгограда.

В рамках нацпроекта проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца 2020 года дорожники приведут в порядок улицу Авиаторскую в Советском районе Волгограда. Тут уже укрепили основание, уложили выравнивающий слой асфальта, а также полностью заменили все бордюры. Сейчас работы близятся к финишу – осталось сформировать последний слой с добавлением минеральных ингредиентов, которые заметно повышают качество проезжей части.

- Покрытие формируется с небольшим уклоном в сторону обочин для более эффективного водоотведения, - отметили «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в микрорайоне Тулака также приведут в порядок улицы Базисную и Ярославскую. Этим три улицы позволят волгоградским автомобилистам с комфортом объезжать жилые кварталы вдоль Волги, миновав пробки.