В Волгоградской области за сутки ковидом заболели 34 ребенка

Дети тоже болеют коронавирусом, хоть и в легкой форме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно глава регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева уверяла, что уровень заболеваемости ковидом в учебных заведениях снизился в 1,4 раза, но сегодня цифры оперативного штаба говорят другое. Только за последние сутки, к 25 октября в Волгоградской области диагноз COVID-19 подтвердили у 34 детей. В их числе 26 школьников: 19 детей в возрасте от 7 до 14 лет и 7 подростков (от 15 до 17 лет).

И, если весной, волгоградцы рьяно жаловались на дистанционный режим обучения, и говорили «Мол, зачем он нужен, никто не болеет», то сегодня выступают за возврат онлайн уроков. А все потому, что люди стали болеть массово, в том числе учителя и школьники.

Не щадит коронавирус и маленьких детей. Так за минувшие сутки ковид подтвердили у двух малышей до 1 года и у шестерых деток детсадовского возраста.

Но больше всего сейчас пациентов трудоспособного возраста – от 18 до 64 лет. Сегодня таких 56 пациентов от 30 до 49 лет, 42 человека от 50 до 64 лет, и 13 больных от 18 до 29 лет. Много, к сожалению, и волгоградцев из группы риска - старше 65 лет: таких сегодня 48 человек.