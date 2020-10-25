В микрорайон Волгоград тепло после ремонта магистрали вернули раньше срока

К утру 25 октября в дома микрорайона «Семь ветров» спустя сутки возвращаются тепло и горячая вода. Специалисты «Концессии теплоснабжения» постарались минимизировать неудобства и максимально быстро завершить ремонт. Уже к полуночи воскресенья они заменили ветхий участок теплотрассы длинной 15 метров и стали заполнять системы.

- Благодаря сохранению режима работы обратной циркуляции в трубопроводах специалистам удалось избежать завоздушивания сетей в 99% многоквартирных домов – их жителям не придется заново сбрасывать воздух из внутридомовых сетей теплоснабжения. Горячее водоснабжение осуществляется в штатном режиме во всех без исключения домах, - отмечают в ресурсоснабжающей организации.

Сейчас тепловики вместу с управляющими компаниями и муниципалитетами регулируют параметры подачи теплоносителя.

- Если горячая вода в краны вернулась, а батареи остаются холодными, вам надо обращаться в дежурные службы своей управляющей компании, - акцентируют внимание волгоградцев тепловики.

Напомним, они заменили старый участок теплотрассы, который рванул сразу после подачи теплоносителя.