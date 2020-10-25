Новый рекорд ковида в Волгограде: плюс 135 за сутки

"Скорые" с ковидными пациентами едут в госпитали весь день. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коронавирус ставит рекорд за рекордом: к 25 октября в Волгограде за сутки положительный диагноз COVID-19 поставили сразу 135-ти пациентам. Такие данные предоставил «КП-Волгоград» региональный оперштаб. Эксперты говорят, это не предел.

Ковид, похоже, решил окончательно испортить жизнь. Он стремительно распространяется по всей территории Волгоградской области. К воскресенью, 25 октября, новые случаи зафиксировали в 21 районе (в том числе в Волгограде и Волжском). Хотя, надо сказать, что в сельских районах ситуация еще относительно спокойная: там по 1-2 случая. Только в Волжском добавился 21 ковидный больной, и в Городищенском районе – девять. По три пациента из Суровикинского, Октябрьского и Котовского.

В список «зараженных» также попали Дубовский, Светлоярский, Жирновский и Камышинский районы: там по два новых случая за сутки. В остальных по одному. В их числе Урюпинский, Быковский, Фроловский, Кумылженский, Старополтавский, Нехаевский, Руднянский, Новоаннинский, Палласовский, Ленинский и город Михайловка.