На волгоградца, из-за которого в ДТП погиб трехлетний племянник, завели дело

Водитель "шестерки" вылетел на встречную полосу и врезался в машину такси. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следователи Кировского райотдела СУ СК по Волгоградской области завели уголовное дело на 23-летнего волгоградца, по чьей вине скончался в аварии трехлетний мальчик. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном следственном управлении.

Напомним, смертельная авария произошла вчера вечером, 24 октября 2020 года, в Кировском районе. Там на улице Пожарского «шестерка» лоб в лоб протаранила машину такси. Ребенок погиб до приезда «скорой». Отец погибшего ребенка, пассажиры такси (женщина и её семилетний сын) и оба водителя осмотрены врачами, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как установили уже следователи, молодой водитель посадил в машину 20-летнего брата и своего 3-летнего племянника, помчался в сторону центра города. На улице Пожарского он, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу, спровоцировав тем самым жуткое ДТП.

- Подозреваемого уже задержали. Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, - уточняют в СУ СК по Волгоградской области.