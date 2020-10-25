Под Волгоградом автобус сбил пенсионерку

В Новоаннинском районе Волгоградской области водитель автобуса чуть не задавил насмерть 82-летнюю женщину. Случилось это днем 24 октября. 51-летний водитель «Волгабаса» выезжал с обочины на дорогу и не заметил пенсионерку, которая как раз переходила проезжую часть.

- Женщины с травмами увезли в больницу, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Волжском 52-летний водитель «Рено Логан» сбил 7-летнего мальчика. Произошло это на улице Александрова. Мальчишка решил перебежать дорогу в неположенном месте и этот его шаг едва не закончился трагедией. Благо удар был не сильный, и ребенок остался жив. С травмами его госпитализировали.

Вечером в субботу сбили еще одного пешехода. На этот раз в Дзержинском районе Волгограда. Под колеса угодил 33-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте. 20-летний водитель «ВАЗ-2104» просто не сумел избежать наезда. Пешехода увезли в больницу.