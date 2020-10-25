Прокуратура Волгограда проверит пенсионера, стрелявшего в подростков

Сотрудники прокуратуры Волгограда организовали проверку по факту стрельбы в Ворошиловском районе, где пьяный мужчина из ружья палил по подросткам и зацепил двух мальчишек.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - отмечено в сообщении регионального ведомства.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 октября по улице Ростовской. Нетрезвый пенсионер открыл стрельбу с балкона пятого этажа, где он проживает, по мальчишкам, которые гуляли во дворе. К счастью, ружье было заряжено не пулями, а солью. Поэтому для двух мальчишек, в которых попал стрелок, инцидент закончился ссадинами и кровоподтеками. Госпитализировать их не пришлось, медицинскую помощь ребятам оказали на месте.

А «ворошиловского стрелка» задержали. У него полицейские изъяли ружье и патроны к нему (которые у пенсионера все-таки были в доме).