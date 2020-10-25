В Волгограде построят новый ФОК за 142 миллиона рублей

В Волгограде очень не хватает спортивных залов, поэтому новость о том, что в городе будут строить новый ФОК порадует всех спортсменов. Строить новую спортплощадку будут в Дзержинском районе на улице Расула Гамзатова. На его строительство выделяют из бюджета Волгоградской области 142 миллиона рублей. Об этом «КП-Волгоград» узнал с сайта Госзакупок.

На днях, на сайе появился лот, где региональное управление капитального строительства ищет подрядчика на возведение трехэтажного ФОКа с универсальным залом 42 на 42 метра. Из документации известно, что здание будет трехэтажное общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров. Кроме тгого, за эти деньги подрядчик должен построить еще и котельную рядом с ФОКом, а также парковку на 18 машиномест.

Сейчас на месте будущего спортсооружения пустырь. А в будущем появится современный физкультурный зал с благоустроенной территорией вокруг. Сдать его подрядчик, согласно плану, должен в конце 2021 года.