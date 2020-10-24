Палил в детей с балкона: в Волгограде пенсионер подстрелил из ружья двоих подростков

Мужчина палил из ружья с балкона. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Подростки порой доводят до белого каления своих родных, но чем они не угодили 61-летнему пенсионеру, живущему на улице Ростовской в Ворошиловском районе Волгограда, пока не ясно. Вечером в субботу, 24 октября, около пяти вечера мужчина подвыпил и выстрелил из ружья с балкона пятого этажа в группу подростков. Стрелок был хоть и пьян, но оказался меток. Двое ребят получили ссадины и кровоподтеки. О случившемся сообщили в полицию. Вскоре стражи порядка задержали «ворошиловского стрелка».

- 61-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

У стрелка полицейские изъяли охотничье ружье и патроны. Судя по ранениям, заряжены они были солью. Подросткам оказали медпомощь на месте ЧП. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства случившегося.