25 и 26 октября отключат свет в четырех районах Волгограда

Электроэнергию отключат ненадолго. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Чем ближе зима, тем чаще в Волгограде происходят отключения света. Энергетики торопятся завершить все работы до прихода холодов. Раньше вырубали электричество только в будни, но в больших жилых массивах. Теперь бригады работают и в выходные, но точечно. Без электроснабжения остаются отдельные кварталы. Так, в опубликованном «Россети ЮГ - Волгоград» графике отключения электричества на воскресенье, 25 октября 2020, значится лишь Ворошиловский район. А 26 октября 2020 обесточат жилые дома в трех районах – Краснооктябрьском, Дзержинском и Кировском. Кому-то придется сидеть без света с утра до вечера, но в основном отключения будут непродолжительными.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, в воскресенье обесточат частный сектор Ворошиловского. На час утром – с 9 до 10 часов, и на час вечером – с 16 до 17 часов. Попадут под отключение более двух десятков улиц: Автозаводская, Белоглинская, Бородина, Гурзуфская, Дивногорская, Ейская, Ивановская, Карелофинская, Красногородская, Лобачевского, Морфлотская, Моршанская, Нефтегорская, Палладина, Пинская, Славгородская, Татищевская, Темрюкская, Ужгородская, Чистяковская, Чигорина, Чугуевская, Феодосийская, переулок Чугуевский. Но жители кратковременного перебоя в электроснабжении могут и не заметить.

А в понедельник, 26 октября, отключат свет с 9 до 17 часов в частнике Кировского района на улицах Шаблиевская, 14 – 44, 23 – 67; Кременская, 22 – 58, 21 – 55. На шесть часов с 9 до 15.00 останутся без электричества жители шести домов на Красном по адресам: улица Поддубного, № 8. 10 и 12; Богунская, № 29 – 31. И в это же время, с 9.00 до 15.00 вырубят электроэнергию в Дзержинском, на улице Бурейской, в домах № 1 (б, в, д) и №2б.