Под Волгоградом обследуют подорвавшегося на мине «Ваню-Коммуниста»

Архивное фото: РВИО

На следующей неделе на дне Волги обследуют еще одно затонувшее во время Великой отечественной войны судно. Буксирный пароход «Ваня-Коммунист» подорвался на мине в 1943 году в Светлоярском районе Волгоградской области. С 26 по 29 октября 2020 года его техническое состояние оценят эксперты регионального отделения РВИО, военно-исторического музея «Наследие» и Экспедиционного центра Минобороны РФ.

- 15 мая 1943 года «Ваня-Коммунист», идя со стороны Астрахани с грузом, за два часа до прибытия в Сталинград наскочил на непротраленную магнитную мину и в результате взрыва затонул, - рассказали в РВИО.

В том момент на борту судна было 17 человек, в том числе целая семья Тумановых – механик, его сын и жена - кочегары, и дочь - масленщик. Все они погибли. Место, где затонул «Ваня-Коммунист» обнаружили в декабре 2019 года по архивным документам. Он покоится на дне Волги на глубине около 20 метров.

Пароход спустили на воду в 1911 году Нижнем Новгороде. Первые несколько лет он носил имя «Дегтярев», а в 1919-м его переименовали в «Ваню-Коммуниста» в честь расстрелянного на Каме белогвардейцами судна. Спустя год канонерскую лодку разоружили и оставили работать на Волге как транспортное судно. Во время Великой Отечественной пароход возил топливо и грузы для армии, участвовал и в боевых операциях. Для обороны на борту установили среднекалиберное орудие системы Канэ и зенитные пулеметы.

Напомним, несколько лет назад со дна реки подняли еще одного участника Сталинградской битвы - бронекатер БК-31. После реставрации он превратился в музей на набережной Волгограда.