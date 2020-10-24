В Волгограде доноры сдали 145 литров антиковидной плазмы

Каждый в центр переливания приходят новые доноры, но этого не хватает. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На сегодня переболевшие коронавирусом волгоградцы сдали уже около 145 литров антиковидной плазмы. В октябре тяжелым пациентам передали вдвое больше доз, чем до этого. Но плазмы, которую переливают тяжелым больным, все равно не хватает. Каждый день в соцсетях и СМИ появляются новые просьбы. Ведь переливание делают по группе крови.

- У одного донора берут 450 миллитров крови, из которой после переработки получают от 250 до 270 мл лечебной дозы антиковидной плазмы, - рассказали в облздраве

От момента, когда донор сдал кровь до ее выдачи в ковидный госпиталь проходит около четырех суток. Чтобы исключить возможность попадания через кровь к тяжелобольному других инфекций, волгоградская станция переливания установила оборудование для инактивации патогенов.

Все, кто переболел ковидом, в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний, могут тоже спасти чью-то жизнь.

Доноров принимают на Голубинской, 9А, с 8 до 11.30 в будние дни. Нужна определенная подготовка, например, алкоголь нельзя принимать за 2 – 3 дня до забора крови. Подробности можно узнать по номеру (8442) 37-69-65 с 13 до 15 часов по рабочим дням.