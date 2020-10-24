Под Волгоградом женщина на внедорожнике протаранила машину в гараже

Внедорожник влетел в гараж. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Женщина водитель, проезжавшая ночью на своем внедорожнике через город Дубовка под Волгоградом, протаранила гараж частного домовладения. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением мощным Toyota Land Cruiser 200. Машина съехала с дороги и остановить ее смогла только кирпичная стена. Правда, сама стена пострадала, так же как и оба автомобиля.

- Водитель и 52-летний пассажир с травмами доставлены в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Чуть позже в этот день 53-летний астраханец на Skoda Karoq превысил скорость на трассе Волгоград – Астрахань в Ленинском районе области. Машина вылетела в кювет, на больничной койке оказались сам водитель и его 51-летняя и 12-летняя пассажирки.

А вот 41-летнему водителю, который попал в ДТП в Старополтавском районе на дороге между селами Гмелинка и Торгун, не повезло. Его «Лада Ларгус» тоже опрокинулась в кювет. Мужчина скончался на месте происшествия, его 46-летний пассажир выжил, сейчас он в больнице.