Волгоградец Дмитрий Венгеров развернул всех наставников Голоса

Накануне слепых прослушиваний в жизни Дмитрия Венгерова случилось еще одно очень важное и радостное событие - родилась дочь. Фото: Первый канал

Настоящим открытием третьего выпуска девятого сезона проекта «Голос» стал 33-летний волгоградец Дмитрий Венгеров. На слепом прослушивании он исполнил песню Take On Me группы a-ha и развернул кресла всех четырех наставников. Кстати, на «Голос» Дмитрий пришел в пятый раз. Но до слепых прослушиваний добрался впервые.

- Песня совершенно непохоже исполнена, как это делает норвежское трио a-ha. По-своему, здорово, отличный низ, великолепный вкус, все свежо. Мне очень будет приятно видеть вас, - высказался Валерий Сюткин.

- Вот это голосище! Очень крутой парень! – комментируют зрители.

Хотя волгоградца очень хотела видеть в своей команде Полина Гагарина, Дмитрий Венгеров выбрал наставником Валерия Сюткина.

В Волгограде Дмитрий Венгеров известен давно. Еще в 2005 году он вместе с Анной Крыльцовой, будучи студентами педуниверситета, создали группу «Точка G». Их соавтором была еще одна известная волгоградка Ирина Дубцова.

В последнее время Дмитрий живет в Москве и развивает новую рок-группу Vo.Da. А накануне слепых прослушиваний в его жизни случилось еще одно очень важное и радостное событие - родилась дочь.