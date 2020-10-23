На матче между Ахматом и Спартаком избили судью из Волгограда

Сегодня, 23 октября, в Грозном футбольный матч Молодёжного первенства закончился дракой. Причем подрались не болельщики, и даже не футболисты на поле. Хуже – представитель грозненского клуба избил судью из Волгограда Богдана Головко. Информацию «КП-Волгоград» подтвердили в РПЛ.

«Ахмат» и «Спартак» борются за лидерство в турнире. Эта игра могла стать решающей в битве за первое место, но она закончилась ничьей. Команды так и не смогли «размочить» счет – 0:0. Игра была жесткой и волгоградский судья показал шесть «горчичников» футболистам обеих команд. А в добавленное время еще и удалил игрока «Ахмата». После финального свистка представители грозненского клуба, недовольные судейством волгоградца пошли к нему разбираться. Но перепалкой дело не закончилось. Один горячий кавказский мужчина нанес несколько ударов по голове судьи. Судейскую бригаду уводили с поля под надзором полиции. Но, говорят, что потасовка продолжилась и в судейской комнате.

«РПЛ решительно осуждает подобное поведение. Вместе с российским футбольным союзом мы проведем тщательное разбирательство по данному факту. Виновные обязательно понесут наказание», - гласит заявление на сайте РПЛ.