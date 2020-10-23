Работали без масок и антисептиков: в Волгограде закрыли хостел, закусочную и пивнуху

Тех, кто еще не понял всю серьезность ситуации с коронавирусом в Волгограде и области, и кто продолжает игнорировать требуемые меры безопасности, сегодня наказывают жестко. Нарушителей масочного режима – штрафуют, а бизнес – закрывают. Так, в Волгограде приставы уже приостановили работу хостела, павильона быстрого питания и пивного магазина.

- Павильон быстрого питания в Центральном районе Волгограда работал без соблюдения предписанных мер: сотрудники без масок, своевременная обработка помещений не проводилась. На основании зафиксированных нарушений Центральный райсуд постановил закрыть заведение сроком на 30 дней. Сегодня судебные приставы его опечатали, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном УФССП.

По той же причине на прошлой неделе закрыли в Центральном районе Волгограда хостел. Владельцу также дали 30 суток на устранение всех нарушений.

А пивной магазин наказали еще строже – он не будет работать 60 суток за грубые нарушения предписаний Роспотребнадзора.

- Запомните: заведения, которые не соблюдают меры по противодействию инфекции, будут закрыты принудительно! – отмечают приставы.