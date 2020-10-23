Любительница скорости из Волжского нагоняла штрафов на 200 тысяч

Ошибается тот, кто думает, что погонять на высокой скорости любят только мужчины. Вот жительница Волжского Волгоградской области так любит прокатиться с ветерком, что ее не останавливают даже дорожные знаки. В итоге за год у нее накопилось 155 штрафов (в основном за превышение скорости) на общую сумму 190 тысяч рублей. Причем оплачивать их она не торопилась.

- Женщина не платила по счетам, даже когда в Волжском отделе судебных приставов на нее были завели исполнительные производства. На прием к приставу не являлась, дверь в квартиру не открывала. Но однажды, когда к ней в очередной раз пришел сотрудник ведомства, он увидел ее иномарку, припаркованную у подъезда. Он тут же арестовал автомобиль и отправил его на штрафстоянку, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном УФССП.

Конечно же, волжанка сразу прибежала к приставам «выкуплять» свою любимую машину. Но помимо долгов по протоколам ей пришлось заплатить еще и исполнительный сбор – а это еще почти 100 тысяч рублей. Плюс все расходы по транспортировке и хранению автомобиля на штрафстоянке.

- Оплачивайте долги своевременно, тем самым вы существенно сэкономите деньги, время и нервы, - призывают волгоградцев приставы.