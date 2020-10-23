Ватерполисты Спартака ушли на карантин из-за коронавируса

Фото: пресс-служба комитета физической культуры и спорта Волгоградской области

Мужская ватерпольная команда «Спартак-Волгоград» ушла на двухнедельный карантин из-за выявленных случаев коронавируса. Уже 24 октября волгоградские ватерполисты должны были провести полуфинальный матч «Финала четырех» Кубка России с астраханским «Динамо-СШОР». Решающий раунд второго по значимости турнира в стране примет в выходные Москва. Однако перед отправлением в столицу спартаковцы узнали о положительных тестах на COVID-19 у членов команды. «Спартак» останется без возможности завоевать трофей, фаворитом которого он являлся. Не состоятся и ближайшие матчи красно-белых в рамках чемпионата России. 30 и 31 октября волгоградский коллектив в Москве должен был сыграть с местным «Динамо». Встречи будут перенесены.

«Спартак-Волгоград» в текущем розыгрыше чемпионата России по водному поло среди мужских команд после 10 проведенных матчей занимает второе место. Команда отстает на 1 очко от лидирующего казанского «Синтеза».

Напомним, ранее с карантином из-за коронавируса столкнулись футбольный «Ротор» и гандбольный «Каустик».