24 октября в Волгограде 17 улиц останутся без света

Надо потерпеть неудобства ради дальнейшей бесперебойной работы сетей.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Из-за пандемии многие предприятия отложили инвестиционные проекты до лучших времен. А вот в компании «Россети Юг» работы идут своим чередом и плановые ремонты – по графику. А в планах ежедневный ремонт электрооборудования и сетей, в том числе и в Волгограде. В связи с чем энергетики вынуждены на время ремонтных работ отключать абонентов. Временно и местами. Вот, например, завтра, 24 октября, энергетики будут выполнять работы на высоковольтной линии в Кировском районе. Из-за этого жители 17-ти улиц останутся без света.
Как уточняют в компании, отключения затронут только частный сектор Кировского района. Обещают завершить все работы в светлое время суток, так что электроэнергии у людей не будет с 9 часов утра до 5 часов вечера.
Предупреждают заранее, и, как водится, извиняются за временные неудобства, акцентируя на том, что ремонт необходим для стабильной работы сетей в осеннее-зимний период.
ВАЖНО!
24 октября в Волгограде не будет света по следующим адресам:
- переулок Волжский 2-6,1-7
- улица Пальмовая 7-37, 2
- улица Генерала Апанасенко 31-33,20-26
- улица Ковылиная 1-15,2-20
- переулок Гороховский 3-17,4-10а
- улица Абганеровская 23, 31-43а,4-46
- переулок Ольховский 1-9,2-22
- улица Красноозерная 45-55,58,66
- улица Шелковичная 41-67, 34-40
- улица Катальповая 48а,49
- улица Бытовая 3-25,2а-24
- улица Сокольниковская 3-25,2-24
- улица Майская 2а-6
- улица Чехова 2-12,3-7
- переулок Майский 1, 1а,1д
- улица Лавровая 3а-21,39-41,70-90
- переулок Ковыльный 1а,6