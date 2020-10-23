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Общество

24 октября в Волгограде 17 улиц останутся без света

Энергетики продолжают плановые ремонты
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Надо потерпеть неудобства ради дальнейшей бесперебойной работы сетей.

Надо потерпеть неудобства ради дальнейшей бесперебойной работы сетей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за пандемии многие предприятия отложили инвестиционные проекты до лучших времен. А вот в компании «Россети Юг» работы идут своим чередом и плановые ремонты – по графику. А в планах ежедневный ремонт электрооборудования и сетей, в том числе и в Волгограде. В связи с чем энергетики вынуждены на время ремонтных работ отключать абонентов. Временно и местами. Вот, например, завтра, 24 октября, энергетики будут выполнять работы на высоковольтной линии в Кировском районе. Из-за этого жители 17-ти улиц останутся без света.

Как уточняют в компании, отключения затронут только частный сектор Кировского района. Обещают завершить все работы в светлое время суток, так что электроэнергии у людей не будет с 9 часов утра до 5 часов вечера.

Предупреждают заранее, и, как водится, извиняются за временные неудобства, акцентируя на том, что ремонт необходим для стабильной работы сетей в осеннее-зимний период.

ВАЖНО!

24 октября в Волгограде не будет света по следующим адресам:

- переулок Волжский 2-6,1-7

- улица Пальмовая 7-37, 2

- улица Генерала Апанасенко 31-33,20-26

- улица Ковылиная 1-15,2-20

- переулок Гороховский 3-17,4-10а

- улица Абганеровская 23, 31-43а,4-46

- переулок Ольховский 1-9,2-22

- улица Красноозерная 45-55,58,66

- улица Шелковичная 41-67, 34-40

- улица Катальповая 48а,49

- улица Бытовая 3-25,2а-24

- улица Сокольниковская 3-25,2-24

- улица Майская 2а-6

- улица Чехова 2-12,3-7

- переулок Майский 1, 1а,1д

- улица Лавровая 3а-21,39-41,70-90

- переулок Ковыльный 1а,6